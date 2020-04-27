Lazio Başkanı Lotito'dan ilginç corona virüs tavsiyesi: 'Kazanan şampiyon olsun'

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle ertelenen İtalya Serie A'da Juventus, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lazio ise 62 puanla 2. sırada bulunuyordu...

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, takımların 4 Mayıs tarihinde antrenmanlara başlayabileceğini söylemesine rağmen Lazio Başkanı Claudio Lotito'dan ilginç bir öneri geldi.

İtalya basınına konuşan Lotito, ''Juventus ile tek bir maç yapalım. Kazanan şampiyon olsun.'' sözlerini kullandı.

''İKİ MAÇ YAPTIK İKİSİNİ DE KAZANDIK''

Lotito, ayrıca ''Eğer liglere devam edersek haftada 2 maç oynayacağız ve böylece avantajımızı kaybedeceğiz. Ama bence bu durum sırf bizi değil, ligde bulunan 20 takımı da ilgilendiriyor. Sakatlık problemleri olabilir. Juventus ile bu sezon iki maç yaptık. Birini 3-0, diğerini 3-1 yendik. Onların sadece 1 puan gerisindeyiz. Kaldı ki onlarla oynayacağımız bir maçımız daha var... Inter 8, Atalanta 14 puan gerimizde yer alıyor. Bence tek maçta bu işi çözebiliriz.'' şeklinde konuştu.