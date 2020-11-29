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Haber Giriş: 29.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Lazio 1-3 Udinese (Maç özeti ve golleri)

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Lazio 1-3 Udinese (Maç özeti ve golleri)
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Serie A'nın 9. haftasında Udinese, deplasmanda Lazio'yu 3-1 mağlup ederken Tolgay Arslan, İtalya'daki ilk golünü attı.

Serie A'nın 9. hafta maçında Udinese, deplasmanda Lazio'yu 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Tolgay Arslan, 45+3'te Pusetto ve 71'de Forestieri attı. Lazio'nun tek sayısı 74. dakikada penaltıdan Ciro Immobile'den geldi.

Ceza sahası dışından topu filelere gönderen Tolgay Arslan, böylece Serie A'daki ilk golünü kaydetmiş oldu. Lazio'da Vedat Muriqi ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Lazio 1-3 Udinese (Maç özeti ve golleri)

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