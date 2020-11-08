Lazio 1-1 Juventus (Maçın golleri ve özeti)
İtalya Serie A'da Merih Demiral ve Vedat Muriqi'nin karşı karşıya geldiği maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İtalya Serie A'da Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus'tan Merih Demiral, Lazio'dan da Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı maç 1-1 sona erdi.
Juventus'un golünü 15. dakikada Cristiano Ronaldo kaydederken Lazio'ya puanı getiren gol 90+5'te Felipe Caicedo'dan geldi.
Merih Demiral 90 dakika sahada kalırken Muriqi 55. dakikada oyundan çıktı.
İLK 11'LER
Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Vedat Muriqi
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo
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