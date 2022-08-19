Lazar Markovic: 'Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bize karşı şanslı olmasını istemem'

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Sırp futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen, ‘Rüzgarın oğlu’ lakaplı Lazar Markoviç 2015’te Fenerbahçe ile adımını attığı Süper Lig’e Gaziantep FK ile geri döndü. Henüz 28 yaşında olan yıldız futbolcu hem Gaziantep’i seçiş süreci hem daha önce Benfica ve Sporting’de beraber çalıştığı Jorge Jesus hem de eski takımı Fenerbahçe ile ilgili Sporx’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lig her geçen gün iyiye gidiyor

Jesus'un, kariyerinde özel bir yere sahip oldğunu ifade eden Markovic, “Jorge Jesus ile görüşme şansım olmadı buraya gelirken. Ona Türkiye Ligi’nde Fenerbahçe’de iyi şanslar diliyorum. Kariyerimde çalıştığım en iyi hocalardan biri diyebilirim. Bize karşı oynadığında tabii ki şanslı olmasını istemem. Türkiye Ligi her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Daha iyi futbolcular geliyor. Fenerbahçe’de oynadığım dönemden bu yana takip ediyorum Türkiye Ligi’ni. Bu ligde oynamak gerçekten kolay değil. Ben de zaten rekabeti seven biriyim ve bu yüzden zorlu olan bu ligi tercih ettim.

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Eski Fenerbahçelilerle görüşüyorum

2015’ten bu yana Fenerbahçe’den takım arkadaşlarımla hâlâ görüştüğüm isimler var. Feyenoord’a karşı bir hazırlık maçı oynamıştık O zaman Robin Van Persie ile görüşmüştük. Simon Kjaer ile bazen görüşüyoruz. Sezon öncesi kampında Caner Erkin ile denk gelmiş ve konuşmuştuk. Karşılıklı maçlarımız olduğu zaman elbette maç öncesi telefonla konuşma yapıyoruz. Partizan-Kızılyıldız maçları unutamadığım müsabakalar arasında. Tabii ki Türkiye’de, İngiltere’de, Portekiz’de de benzer derbi rekabetleri var.

Partizan'da bırakacaktım, Gaziantep beni ikna etti

Partizan'da 3 yıl boyunca futbol oynadım. Dürüst olmak gerekirse kariyerime Partizan formasıyla devam etmek istiyordum. Çünkü orada kaptandım. Hatta futbol hayatımı orada da noktalamak istiyordum. Böyle bir fikrim de vardı. Ama daha sonra Gaziantep FK’dan bana ilgisi başladı. Kulüpten beni aradılar. Eski takım arkadaşım Marko Jevtovic’in burada olması benim için artıydı.

Projeye inandım

Kendisi beni aradı. Kulüp hakkında çok iyi ve doğru şeyler söyledi. Kulübün projelerinden bahsetti. Ben de kendimi bu projenin içinde iyi yerlerde olacağımı düşündüğüm için Gaziantep’e geldim.

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Jevtovic büyük şans

Benim için adaptasyon konusunda çok kolay oldu Jevtovic’in burada olması. Daha önce Türkiye’de oynadı biliyorsunuz. Türkiye ligini biliyor. Jevtovic ile daha önce beraberde oynadık. Benim için onun burada olması büyük bir şans. Hem aynı dili konuşuyoruz hem aynı ülkedaşız. Konyaspor’da forma giymişti şimdi Gaziantep FK’da ve aynı takımdayız. O yüzden Jevtovic benim uyum sürecimi hızlandırdı.

Her maç yüzde 100'le sahada olacağız

Ben ve takım arkadaşlarım adına şunu söylemek istiyorum; biz her maç yüzde 100’ümüzü vereceğiz sahada. Biz zaten iyi bir takımız. Her zaman kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımız bize her zaman destek olsunlar yeter.

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Gaziantep'i böyle bir şehir beklemiyorum

Gerçekten şehri çok sevdim. Böyle olmasını beklemiyordum. Böyle bir şehir beklemiyordum karşımda. İnsanlar sıcak kanlı ve şehir çok iyi. Bunlar beni gerçekten çok mutlu etti. Kendimi uzun yıllardır buradaymışım gibide hissettirdi kısa sürede bana.

Ligi ilk 5-6'da bitirebiliriz

Gaziantep'te gerçekten iyi oyuncular var. İyi bir hocamız var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk maçlar her zaman yeni gelen transferler için zordur ama benim için öyle olduğunu düşünmüyorum. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk iki maçta iyi iş çıkardık. Tabii şimdiden takımı üst sıralarda görebiliyorum. Çünkü iyi bir takıma ve oyunculara sahibiz. İyi oyunumuzu dahada geliştirip sezonu ilk 5-6 içerisinde bitirebiliriz diye düşünüyorum.

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Bana takılan 'Rüzgarın oğlu' lakabını çok seviyorum

Rüzgarın oğlu’ lakabını çok seviyorum. Ben buraya geldiğimde de kulübümüzün medya sorumlusu ‘Rüzgarın oğlu’ diye bir video hazırlamıştı. Daha sonra bu video Sırbistan’da daha meşhur hale geldi. Tabii ki seviyorum bu tarz yaklaşımı.

En iyisi Brezilyalı Ronaldo

Lazar Markovic en beğendiği futbolcunun kim olduğu sorusuna, “Geçmişten günümüze en beğendiğim futbolcu Brezilya’da efsaneleşen Ronaldo tabii ki. Şu an için favori oyuncum başka yok” yanıtını verdi. Yıldız futbolcu, teknik direktörler de ise, “En çok Corlo Ancelotti ve Jose Mourinho’yu seviyorum” değerlendirmesinde bulundu