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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 20:24,Son Güncelleme:

Layvin Kurzawa, PSG'de kaldı

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Layvin Kurzawa, PSG'de kaldı
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ile sözleşme yeniledi.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Kurzawa, PSG kariyerinde 4'ü lig olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Fransız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez forma giyerken, 1 de gol attı.

Layvin Kurzawa, PSGde kaldı

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