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Laurentiis'in planı Osimhen'e takıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli
Laurentiisin planı Osimhene takıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'i daha pahalıya satmak istiyor ama...

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Napoli'nin n Galatasaray’ın tekliflerine sürekli olumsuz yanıt vermesinin altında 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin geçerlilik tarihinin sona ermesinin beklendiği iddiasının yattığı öne sürüldü. Osimhen’in serbest kalma maddesi dün itibariyle ortadan kalkarken Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 75 milyon Euro’dan daha yüksek bir bedelle oyuncuyu satmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray’ın dışında Osimhen’i en çok isteyen kulüp olarak Al Hilal öne çıkarken Suudi Arabistan ekibi 75 milyon Euro’yu peşin ödemeye de hazır. Ancak Osimhen toplamda 8 kez Al Hilal’i reddederek Galatasaray’dan başka kulübe gitmeyeceğini net olarak ifade etti.

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OĞUL DE LAURENTiiS’E TEHDiT

Osimhen, transferiyle ilgili ilginç bir haber ise İtalya’dan geldi. Football Italia’nın haberine göre Napoli’nin başkan yardımcısı Edoardo De Laurentiis, ölüm tehditleriyle baş başa... İddiaya göre kendilerini ‘Türk mafyası’ olarak tanıtan bazı kişiler De Laurentiis’e WhatsApp üzerinden ağır hakaretler ve ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdi. Mesajlarda, “Osimhen’i bırak, yoksa işin biter” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli

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