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GeriFutbol Laurent Blanc, Katar ekibi El-Reyyan'ın yeni hocası oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Laurent Blanc, Katar ekibi El-Reyyan'ın yeni hocası oldu

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Laurent Blanc, Katar ekibi El-Reyyan'ın yeni hocası oldu
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Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.

Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.

El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Laurent Blanc, Katar ekibi El-Reyyanın yeni hocası oldu

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