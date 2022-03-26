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Laura Heyrman: "Tarif etmesi zor bir duygu"

#Eczacıbaşı Dynavit#Laura Heyrman#CEV Kupası
Laura Heyrman: Tarif etmesi zor bir duygu

Eczacıbaşı Dynavit'in Belçikalı voleybolcusu Laura Heyrman, CEV Kupası'nda şampiyon olmanın tarif edilmesi zor bir duygu olduğunu söyledi.

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turuncu-beyazlıların başarılı oyuncularından Laura Heyrman, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonlukla ilgili konuştu. Tarif etmesi zor duygu olduğunu söyleyen Belçikalı voleybolcu, "Bir kupa kazanmak dünyanın en güzel duygularından biri. Çok mutluyum çünkü voleybolu bir kupa kazanmak için oynarsınız ve biz bu hedefe ulaştık. Açıkçası çok duygusal bir andı, bütün duygularımı çok derinden hissettim. Çılgıncasına bir andı diyebilirim" diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü gibi harika bir takımın parçası olduğunu ifade eden Heyrman, "Harika bir takımın parçasıyım, inanılmaz sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu takımla hedeflediğimiz her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bu takımın bir parçası olmak benim için bir gurur. Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz ve motiveyiz, çok adanmış durumdayız. Bu motivasyon ve sıkı çalışmamızla hedeflediğimiz şeylere ulaşabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eczacıbaşı Dynavit#Laura Heyrman#CEV Kupası

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