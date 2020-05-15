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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti

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LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti
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Avusturya ekiplerinden LASK Linz'in corona virüse karşı alınan önlemleri çiğneyerek toplu antrenmanlara başladığı ortaya çıktı. Federasyonun savunma istediği LASK Linz'in ceza alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Corona virüs nedeniyle askıya alınan Avusturya Bundesliga'nın 2 Haziran'da yeniden başlaması planlanırken ülkede ilginç bir olay yaşandı.

22 haftası geride kalan ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan LASK Linz, ligde bulunan diğer 11 kulüp tarafından antrenman kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

 

Şahika Ercümen: 'Dünya rekorumu geliştirme hedefim önümüzdeki yıla kalabilir'Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Ercümen, geliştirmeyi hedeflediği dünya rekoruyla ilgili ve koronavirüsün etkisi üzerine açıklamalarda bulundu.
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Avusturya'da alınan karara göre, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla takımların sosyal mesafe kuralına ve alınan tedbirlere uyarak küçük gruplar halinde antrenmanları yapabileceği belirlenmişti. Ancak bu kuralı ihlal edip toplu antrenman yapan LASK Linz'in videosu da federasyona iletildi.

Federasyon, LASK Linz'in toplu antrenman yaptığına dair eline ulaşan videoları doğruladı ve bu durumun adil oyun kurallarına aykırı olduğunu belirterek kulüpten savunma istedi. Avusturya'da şampiyonluk mücadelesi veren LASK Linz'in ceza alıp almayacağı ise bilinmiyor.

LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti

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