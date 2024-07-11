LASK Linz 3-2 Galatasaray (Maç özeti)

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan ve D-Smart'tan canlı yayınlanan maçı LASK Linz 3-2 kazandı.

LASK Linz'in gollerini 22. dakikada Leo Dubois (kendi kalesine), 64. dakikada Schrobenhauser ve 85. dakikada Kone atarken Galatasaray'ın sayılarını 56 ve 71. dakikalarda Metehan Baltacı kaydetti.

BATSHUAYI İLK KEZ SAHADA! BERKAN STOPERDE

Galatasaray, ilk hazırlık maçına Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi ilk 11'iyle çıktı.

Yeni transfer Michy Batshuayi, Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken Berkan Kutlu da kaptanlık bandını takıp stoperde genç Metehan'ın partneri oldu.

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TRİBÜNDE YOĞUN DESTEK

17 bin kapasiteli Raiffeisen Arena'ya akın eden Galatasaraylı taraftarlar, mücadele boyunca takımlarını destekledi.

OLIVEIRA'NIN ŞUTUNU KALECİ ÇIKARDI

İlk 3-4 dakikada LASK Linz'in ataklarını savuşturan Galatasaray, devam eden bölümde topun ve oyunun kontrolünü aldı. 10. dakikada Sergio Oliveira'nın sert şutunu kaleci Lawal güçlükle kornere çeldi.

GÜNAY GOLE İZİN VERMEDİ

17. dakikada savunma arkasına sarkan Flecker'in karaşı karşıya pozisyonda vuruşunda Günay Güvenç gole izin vermedi.

MERTENS'İN ORTA SAHADAN VURUŞUNDA TOP KALEYİ BULMADI

19. dakikada Torreira'nın presinde topu alan Mertens, orta yuvarlağın rakip yarı alanında kalan kısmından kaleciyi önde görüp vurdu. Kaleciyi aşan top falso alıp az farkla dışarı çıktı.

DUBOIS KENDİ KALESİNE ATTI

LASK Linz, 22. dakikada golü buldu. Soldan ceza alanına atılan topu kontrol edip sıfıra inen Bello'nun içeri çevirdiği top, Dubois'nın müdahalesiyle ağlara gitti.

BATSHUAYI GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Michy Batshuayi, 29. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı atakta Mertens'in pasında arkasına düşen topa dönerek vuran Belçikalı golcü, savunmaya takıldı.

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İlerleyen dakikalarda Galatasaray, Mertens ve Torreira ile gole yaklaşsa da skordeğişmedi ve ilk yarı 1-0 LASK Linz üstünlüğüyle sona erdi.

OKAN BURUK'TAN HAMLELER

Galatasaray ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Kerem Demirbay, Efe Akman, Yusuf Demir ve Kazımcan oyuna girerken Tete, Oliveira, Torreira ve Köhn oyundan çıktı.

Oyunun devamında Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt ve Jankat Yılmaz süre alan diğer isimler oldu.

BATSHUAYI İNANILMAZ KAÇIRDI

Galatasaray'da Michy Batshuayi 54. dakikada inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta soldan sıfıra inen Mertens'in ortasında arka direkte boş durumda kafayı vuran Batshuayi, topu çerçeveye isabet ettiremedi.

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METEHAN BALTACI'DAN İKİ GOL

Galatasaray, 56. dakikada beraberliği yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanında kafayı vuran 21 yaşındaki Metehan Baltacı topu ağlara yolladı.

LASK Linz, 64. dakikada Schrobenhauser ile yeniden öne geçti. Sarı-kırmızılı takımda yine Metehan Baltacı sahneye çıktı ve sağdan ortasında doğrudan kaleye giden topla skora yeniden dengeyi getirdi.

LASK Linz, 85. dakikada Kone ile bir gol daha buldu ve maçı 3-2 galip tamamladı.

LASK LINZ 3-2 GALATASARAY

GOL: 22' Dubois (K.K.), 56' Metehan, 64' Schrobenhauser, 71' Metehan, 85' Kone

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

LASK LINZ: Lawal, Bello, Ziereis, Bogarde, Usor, Ljubicic, Zulj, Berisha, Jovicic, Smolcic, Flecker

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GALATASARAY: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

15 Temmuz Pazartesi 20.30 : GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF

18 Temmuz Perşembe 20.30 : GALATASARAY – TRENCIN

24 Temmuz Çarşamba 20.30 : GALATASARAY – LECCE

27 Temmuz Cumartesi 20.30: GALATASARAY – PARMA