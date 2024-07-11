LASK Linz 3-2 Galatasaray (Maç özeti)

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan ve D-Smart'tan canlı yayınlanan maçı LASK Linz 3-2 kazandı.
LASK Linz'in gollerini 22. dakikada Leo Dubois (kendi kalesine), 64. dakikada Schrobenhauser ve 85. dakikada Kone atarken Galatasaray'ın sayılarını 56 ve 71. dakikalarda Metehan Baltacı kaydetti.
BATSHUAYI İLK KEZ SAHADA! BERKAN STOPERDE
Galatasaray, ilk hazırlık maçına Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi ilk 11'iyle çıktı.
Yeni transfer Michy Batshuayi, Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken Berkan Kutlu da kaptanlık bandını takıp stoperde genç Metehan'ın partneri oldu.
TRİBÜNDE YOĞUN DESTEK
17 bin kapasiteli Raiffeisen Arena'ya akın eden Galatasaraylı taraftarlar, mücadele boyunca takımlarını destekledi.
OLIVEIRA'NIN ŞUTUNU KALECİ ÇIKARDI
İlk 3-4 dakikada LASK Linz'in ataklarını savuşturan Galatasaray, devam eden bölümde topun ve oyunun kontrolünü aldı. 10. dakikada Sergio Oliveira'nın sert şutunu kaleci Lawal güçlükle kornere çeldi.
GÜNAY GOLE İZİN VERMEDİ
17. dakikada savunma arkasına sarkan Flecker'in karaşı karşıya pozisyonda vuruşunda Günay Güvenç gole izin vermedi.
MERTENS'İN ORTA SAHADAN VURUŞUNDA TOP KALEYİ BULMADI
19. dakikada Torreira'nın presinde topu alan Mertens, orta yuvarlağın rakip yarı alanında kalan kısmından kaleciyi önde görüp vurdu. Kaleciyi aşan top falso alıp az farkla dışarı çıktı.
DUBOIS KENDİ KALESİNE ATTI
LASK Linz, 22. dakikada golü buldu. Soldan ceza alanına atılan topu kontrol edip sıfıra inen Bello'nun içeri çevirdiği top, Dubois'nın müdahalesiyle ağlara gitti.
BATSHUAYI GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Michy Batshuayi, 29. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı atakta Mertens'in pasında arkasına düşen topa dönerek vuran Belçikalı golcü, savunmaya takıldı.
İlerleyen dakikalarda Galatasaray, Mertens ve Torreira ile gole yaklaşsa da skordeğişmedi ve ilk yarı 1-0 LASK Linz üstünlüğüyle sona erdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLELER
Galatasaray ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Kerem Demirbay, Efe Akman, Yusuf Demir ve Kazımcan oyuna girerken Tete, Oliveira, Torreira ve Köhn oyundan çıktı.
Oyunun devamında Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt ve Jankat Yılmaz süre alan diğer isimler oldu.
BATSHUAYI İNANILMAZ KAÇIRDI
Galatasaray'da Michy Batshuayi 54. dakikada inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta soldan sıfıra inen Mertens'in ortasında arka direkte boş durumda kafayı vuran Batshuayi, topu çerçeveye isabet ettiremedi.
😱Batshuayi inanılmaz kaçırdıpic.twitter.com/Qig8UWr2VC— Spor Arena (@sporarena) July 11, 2024
METEHAN BALTACI'DAN İKİ GOL
Galatasaray, 56. dakikada beraberliği yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanında kafayı vuran 21 yaşındaki Metehan Baltacı topu ağlara yolladı.
LASK Linz, 64. dakikada Schrobenhauser ile yeniden öne geçti. Sarı-kırmızılı takımda yine Metehan Baltacı sahneye çıktı ve sağdan ortasında doğrudan kaleye giden topla skora yeniden dengeyi getirdi.
LASK Linz, 85. dakikada Kone ile bir gol daha buldu ve maçı 3-2 galip tamamladı.
🟡🔴Metehan Baltacı'nın ilk golüpic.twitter.com/sGabonzgUL— Spor Arena (@sporarena) July 11, 2024
LASK LINZ 3-2 GALATASARAY
GOL: 22' Dubois (K.K.), 56' Metehan, 64' Schrobenhauser, 71' Metehan, 85' Kone
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
LASK LINZ: Lawal, Bello, Ziereis, Bogarde, Usor, Ljubicic, Zulj, Berisha, Jovicic, Smolcic, Flecker
GALATASARAY: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
15 Temmuz Pazartesi 20.30 : GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF
18 Temmuz Perşembe 20.30 : GALATASARAY – TRENCIN
24 Temmuz Çarşamba 20.30 : GALATASARAY – LECCE
27 Temmuz Cumartesi 20.30: GALATASARAY – PARMA