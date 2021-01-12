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GeriFutbol LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

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LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
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Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Metehan Altunbaş'ın ilk sezonunu Avusturya 2. Lig ekibi Juniors'ta kiralık olarak geçireceği belirtildi.

Eskişehirspor'un A takımıyla 15 resmi maça çıkan genç futbolcu, bir gol kaydetmişti.

LASK, Eskişehirspordan Metehan Altunbaşı kadrosuna kattı

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