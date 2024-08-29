Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler oynayacak mı?

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Las Palmas - Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İspanya La Liga’da 3. hafta Las Palmas evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Transfer olduğundan beri Türk futbolseverler tarafından izleyicisi artan Real Madrid’de her maç Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı büyük heyecan yaratıyor. Real Madrid’de son dönemde meydana gelen sakatlıklar Arda Güler’in daha fazla süre bulması için büyük fırsat oldu. Peki, Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Las Palmas maçı 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Ancelotti'nin açıkladığı Las Palmas maç kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois, Lunin, Fran González

Defans: Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Jacobo Ramón

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Orta Saha: Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos

Forvet: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Sakatlıkları devam eden Bellingham, Camavinga, Alaba ve Vallejo gibi oyuncular Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulmasına sebep oldu. Geçtiğimiz haftada da forma giyme şansı bulan Arda Güler'in Las Palmas karşısında da ilk 11'de olma ihtimali oldukça yüksek. Güler'in bu karşılaşmada da ilk 11'de başlaması bekleniyor.