Las Palmas 1-1 Real Madrid (Arda Güler penaltı kazandırdı)

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İspanya LaLiga 3. hafta maçında Las Palmas ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Las Palmas'ın golünü 5. dakikada Alberto Moleiro atarken Real Madrid'in sayısını 69. dakikada penaltıdan Vinicius Jr. kaydetti.

Ligde 3. maçında ikinci kez puan kaybı yaşayan Real Madrid puanını 5'e yükseltti. Las PAlmas ise 2 puana çıktı.

ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRDI

Maça yedek soyunan Arda Güler, 64. dakikada Modric'in yerine oyuna girdi. 68. dakikada Las Palmas ceza alanında yaşanan karambolde Arda'nın vurduğu top, rakibin koluna temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Arda'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Vinişcius Jr. beraberliği getiren golü kaydetti.