×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Las Palmas 1-1 Real Madrid (Arda Güler penaltı kazandırdı)

Güncelleme Tarihi:

#Las Palmas - Real Madrid#Las Palmas - Real Madrid Saat Kaçta#Arda Güler
Las Palmas 1-1 Real Madrid (Arda Güler penaltı kazandırdı)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 00:20

İspanya LaLiga 3. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı. Oyuna ikinci yarıda giren Arda Güler, beraberlik golünün geldiği penaltıyı takımına kazandırdı.

Haberin Devamı

İspanya LaLiga 3. hafta maçında Las Palmas ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Las Palmas'ın golünü 5. dakikada Alberto Moleiro atarken Real Madrid'in sayısını 69. dakikada penaltıdan Vinicius Jr. kaydetti.

Ligde 3. maçında ikinci kez puan kaybı yaşayan Real Madrid puanını 5'e yükseltti. Las PAlmas ise 2 puana çıktı.

ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRDI

Maça yedek soyunan Arda Güler, 64. dakikada Modric'in yerine oyuna girdi. 68. dakikada Las Palmas ceza alanında yaşanan karambolde Arda'nın vurduğu top, rakibin koluna temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Arda'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Vinişcius Jr. beraberliği getiren golü kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Las Palmas - Real Madrid#Las Palmas - Real Madrid Saat Kaçta#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!