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Larin’in ilk golü dönüm noktasıydı

#Beşiktaş#Galatasaray#Larin
Larin’in ilk golü dönüm noktasıydı

Cicaldau’nun golüne 4 dakika sonra gelen cevap, her şeyi değiştirdi.

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Banu YELKOVAN - İlk yarı biterken, sezonun geride kalan maçlarındaki en az topla oynama, en az gol umudu ve en az kaleye şut ortalamasını yakalamıştı Galatasaray. Gel gör ki ilk 30 dakikada neredeyse tek kale oynayan rakibine karşı ilk golü Cicaldau’nun ayağından yine de onlar buldu.

Zorlu ve yoğun fikstürünün belki de doğal bir yan etkisi olarak peş peşe sakatlıklarla eksilen Beşiktaş, belki başka bir takımda çok daha önce göze batacak savunma aksaklıkları ve duran toplar özelinde öne çıkan defans zaaflarını, hücum hattındaki zenginlik sayesinde uzunca bir süre kamufle etmiş, puan durumunda düşüşe geçmesi son üç maçta alınan iki mağlubiyet sonrası yaşanmıştı.

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YiNE DURAN TOP ZAFiYETi

İşte tüm bu sebeplerden eğer Larin, bu gole sadece 4 dakika sonra ve ilk yarı bitmeden cevap vermeseydi, soyunma odasına giderken sadece skor değil, psikolojik üstünlük de ligdeki son üç maçından 9 puan çıkaran ve bu sonuçları Avrupa’da aldığı skorlarla parlatan Galatasaray’da olabilirdi. Ama olmadı.

İkinci gol, 64. dakikada duran top zafiyeti konusunda rakibinden hiç de eksik olmayan Galatasaray’ın Pjanic’in sağ kanattan kullandığı kornerde Necip’in kafayla arkaya çevirdiği topu tamamlayan Larin’den geldi.

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3. SIRAYA IŞINLANDI

Fatih Terim, ilk 15 dakika basacağını bildiği rakibine topun hakimiyetini bırakarak, baskıyı yemeyi ve ikinci yarının ortalarında onlar yorulmaya başlarken yapacağı değişikliklerle skoru almayı planlamıştı kuşkusuz. Sarı kırmızılılar ikinci yarıda ilk yarıya nazaran daha çok varlık gösterdiler. 81. dakikada Vida’nın elle oynaması sonucunda kazanılan penaltıyı kaleci Ersin kurtarmasaydı belki de planladıkları olacaktı. Ama olmadı.

Maç, iki teknik direktörün maç öncesi sergilediği güleryüz ve dostluğun tam aksine oldukça sert ve mücadeleli geçti. Yüzünü tutarak yerde kalmayan neredeyse kimse kalmadığı mücadelenin sonunda üçüncü sıraya ışınlanan Beşiktaş oldu.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Larin

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