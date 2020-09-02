Son Güncelleme:
Land Of Legends Cup maçları D-Smart'ta!
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un yer aldığı Land Of Legends Cup turnuvasında 3.'lük ve final maçları yalnızca D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor.
İlk 2 maçı oynanan turnuvada 3.’lük ve final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak.
Land Of Legends Cup maç programı;
4 EYLÜL CUMA(ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI )
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR (SPOR SMART 77.Kanal)
5 EYLÜL CUMARTESİ(FİNAL MAÇI)
FENERBAHÇE- SİVASSPOR (SPOR SMART 77.Kanal )
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle