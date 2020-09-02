MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLand Of Legends Cup maçları D-Smart'ta!
GeriFutbol Land Of Legends Cup maçları D-Smart'ta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Land Of Legends Cup maçları D-Smart'ta!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Land Of Legends Cup maçları D-Smart'ta!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un yer aldığı Land Of Legends Cup turnuvasında 3.'lük ve final maçları yalnızca D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor.

İlk 2 maçı oynanan turnuvada 3.’lük ve final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak.

Land Of Legends Cup maç programı;

4 EYLÜL CUMA(ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI )

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR (SPOR SMART 77.Kanal)

5 EYLÜL CUMARTESİ(FİNAL MAÇI)

FENERBAHÇE- SİVASSPOR (SPOR SMART 77.Kanal )

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle