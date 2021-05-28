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eSpor
Haber Giriş: 28.05.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

LAN turnuvalarının geri dönmesiyle CoD sahnesinde kavgalar da geri geldi

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LAN turnuvalarının geri dönmesiyle CoD sahnesinde kavgalar da geri geldi

Call of Duty LAN turnuvasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Rekabetçi oyunların çoğunda olduğu gibi, Call of Duty’de de profesyonel sahne olması fark etmeksizin oyuncular arasında tatsız atışmalar ve kavgalar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Texas’ta gerçekleşen LAN bir Call of Duty Turnuvasında sesler yükseldi ve gergin anlar yaşandı.

Esports Zone Media tarafından düzenlenen ve 8000 dolar ödül havuzuna sahip Call of Duty turnuvasında yakın skorlarla ilerleyen iki takımın arasında çıkan tartışma, gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Kaybeden takımlar da kazanan takımlar da taşkınlık gösterirken duruma müdahale edilmedi.

Alınan görüntülerde görüldüğü üzere kimi oyuncular kazandıklarında gidip kaybeden takıma toksik davranışlarda bulunurken kimi zaman da kaybeden takımlar sinirlerine hakim olamadı.

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