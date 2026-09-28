×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lamine Yamal'dan Mohamed Salah'a övgüler!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Salah#Yamal
Lamine Yamaldan Mohamed Salaha övgüler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 20:25

Barcelona'nın İspanyol süper yıldızı Lamine Yamal, Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah için övgü dolu sözler sarf etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Barcelona'nın İspanyol genç yıldızı Lamine Yamal, Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SALAH'A ÖVGÜ

Barcelona altyapısında forma giyen Mısır futbolunun genç yeteneklerinden Hamza'nın gelecekte Muhammed Salah'ın izinden gidip gidemeyeceği sorulan Lamine Yamal, Salah'ın kariyerine övgüler yağdırdı.

Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı, Salah için, "Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınTürkiye maçı öncesi İtalyanlarda küme düşme korkusu İtalya timsahın karnında Gerçekten düşer miyizTürkiye maçı öncesi İtalyanlarda küme düşme korkusu! 'İtalya timsahın karnında! Gerçekten düşer miyiz?'Haberi görüntüle

"HAMZA, ÜST DÜZEY BİR YETENEK"

Yamal, genç futbolcu Hamza için ise "Zaman gösterecek ancak kesinlikle büyük bir yetenek ve potansiyel ortaya koyuyor. Üst düzey bir yıldız olabilecek temele sahip. Mısır futbolunun yeni bayrak taşıyan ismi olabilirse bu harika olur. Bu hedefe ulaşmasını içtenlikle diliyorum." sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı

"TARİHİN EN İYİSİ MESSI"

Yamal, futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya ise "Benim için cevap kesinlikle Messi. Çocukluğumdan kalan futbol anılarımda da geçmiş görüntüleri izlediğimde de tercihim her zaman Messi olacak." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Salah#Yamal

BAKMADAN GEÇME!