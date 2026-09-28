Lamine Yamal'dan Mohamed Salah'a övgüler!

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Barcelona'nın İspanyol genç yıldızı Lamine Yamal, Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SALAH'A ÖVGÜ

Barcelona altyapısında forma giyen Mısır futbolunun genç yeteneklerinden Hamza'nın gelecekte Muhammed Salah'ın izinden gidip gidemeyeceği sorulan Lamine Yamal, Salah'ın kariyerine övgüler yağdırdı.

Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı, Salah için, "Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

"HAMZA, ÜST DÜZEY BİR YETENEK"

Yamal, genç futbolcu Hamza için ise "Zaman gösterecek ancak kesinlikle büyük bir yetenek ve potansiyel ortaya koyuyor. Üst düzey bir yıldız olabilecek temele sahip. Mısır futbolunun yeni bayrak taşıyan ismi olabilirse bu harika olur. Bu hedefe ulaşmasını içtenlikle diliyorum." sözlerini sarf etti.

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"TARİHİN EN İYİSİ MESSI"

Yamal, futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya ise "Benim için cevap kesinlikle Messi. Çocukluğumdan kalan futbol anılarımda da geçmiş görüntüleri izlediğimde de tercihim her zaman Messi olacak." dedi.