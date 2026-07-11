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Lamine Yamal'dan Fransa açıklaması: 'Korkmaları gereken bir takım varsa o da biziz!'

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Belçika#Dünya Kupası
Lamine Yamaldan Fransa açıklaması: Korkmaları gereken bir takım varsa o da biziz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 09:51

Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Lamine Yamal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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İspanya ile Belçika, FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

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Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, turnuvada yarı finale yükseldi.

Fabian Ruiz, 30. dakikada attığı golle İspanya'yı öne geçirdi.

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Belçika, 41. dakikada De Ketelaere'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

İlk yarıdan başka gol sesi çıkmazken son sözü 88. dakikada Merino söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oldu. Belçika ise turnuvaya veda etti.

Lamine Yamal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"SONUNDA YİNE GALİBİYETİ ALMAYI BAŞARIYORUZ"

"Rakibimize karşı çok üstündük. Yediğimiz gol biraz tuhaf bir anda geldi çünkü oyundaki en iyi dönemimizi yaşarken oldu. Belki çok gösterişli bir futbol oynamıyormuşuz gibi görünüyor ama hiçbir takım bize karşı başa baş oynayamıyor. Herkes geriye çekiliyor ama sonunda yine galibiyeti almayı başarıyoruz."

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Lamine Yamaldan Fransa açıklaması: Korkmaları gereken bir takım varsa o da biziz

"KENDİ PERFORMANSIMDAN DOLAYI MUTLUYUM"

"Gol atamadığım için değil, o gün sinirliydim. Ama en önemlisi çok mutluyum. Yarı finale çıktık ve bu yeterli. Kendimi giderek daha iyi hissediyorum, sahada daha iyi hisler alıyorum. Sakatlıktan dönüyordum, her hafta daha da iyi olacağım. Hem tur atladığımız hem de kendi performansımdan dolayı mutluyum, sahada kendimi iyi hissettim.

"DÜNYA KUPASI'NI DA KAZANIRSAK SANIRIM BU ODADAKİ HİÇ KİMSE BANA 'GOL ATMADIN' DEMEZ"

"EURO'yu bir gol atarak kazandım. Dünya Kupası'nı da kazanırsak sanırım bu odadaki hiç kimse bana 'Gol atmadın' demez. Sonuçta kazandık. Tur atlamaya devam ettiğimiz sürece ben çok mutlu olacağım. En önemlisi takım ve bir üst tura çıkabilmek."

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Lamine Yamaldan Fransa açıklaması: Korkmaları gereken bir takım varsa o da biziz

"ÇOK ZORLU BİR KARŞILAŞMA OLDU"

Yarı finale yükselmeleri hakkında: "Yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Bugünkü maç çok önemliydi. Bir sonraki maçı düşünmemiz gerekmiyordu, tamamen bugüne odaklandık. Zaten gördüğünüz gibi gerçekten çok zorlu bir karşılaşma oldu.

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"KORKMALARI GEREKEN BİR TAKIM VARSA O DA BİZİZ"

Fransa hakkında: “Bence korkmaları gereken bir takım varsa o da biziz; onları eleyen biziz. Elbette ikimiz de harika takımlarız, dünya çapında iki üst düzey milli takım, bana göre en iyileri, ne olacağını göreceğiz ama hiç korkmuyoruz.”

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#İspanya#Belçika#Dünya Kupası

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