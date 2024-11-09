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Lamine Yamal'dan Arda Güler'e büyük fark! Kopa Trophy oylama detayları belli oldu

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#Kopa Trophy#Arda Güler#Lamine Yamal
Lamine Yamaldan Arda Gülere büyük fark Kopa Trophy oylama detayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 12:35

Ballon d'Or ödül töreninde yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Lamine Yamal kazanmış, Arda Güler oylamada ikinci olmuştu. Futbolculara çıkan oylar belli oldu.

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Ballon d'Or ile birlikte yılın en genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'yi Lamine Yamal kazanmış, milli yıldız Arda Güler ikinci sırayı almıştı.

Ödül sonrası oyuncuların aldığı oy sayıları ve kimin kime oy verdiği de açıklandı.

Lamine Yamal, 113 oyla ödüle uzanırken Arda Güler'in 26 oy aldığı ortaya çıktı.

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Yamal ile Arda arasındaki 87 oy, Kopa Trophy tarihinde birinci ile ikinci arasındaki en büyük oy farkı oldu.

Lamine Yamal'a aralarında Messi, Benzema, Modric, Kaka ve Figo gibi isimler ilk sırada oy verirken Arda Güler'i takım arkadaşı Modric ikinci sıraya koydu.

Modric'in yanı sıra Kaka ve Benzema, Arda Güler'i ikinci sıraya yazarken Brezilyalı efsane Ronaldo ise milli futbolcumuzu 3. sıraya koydu.

Lamine Yamaldan Arda Gülere büyük fark Kopa Trophy oylama detayları belli oldu

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#Kopa Trophy#Arda Güler#Lamine Yamal

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