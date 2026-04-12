Lamine Yamal, Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi: Barcelona transfere kaynak yaratmak için 5 yıldızıyla vedalaşabilir!

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Victor Osimhen'in adı transferde Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.
Liverpool maçında kolunun kırılması nedeniyle ameliyat olan ve bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı golcü, geri dönüş için gün sayarken Afrika ve İspanya basınında hakkında iki sürpriz iddia ortaya atıldı.
"YAMAL, OSIMHEN'İN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEDİ"
Fichajes'in haberine göre; Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı ve yoğun maç takvimi nedeniyle kısa vadede fark yaratacak bir golcü arayışına başlayan Barcelona'da takımın genç süperstarı Lamine Yamal, yönetimden Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Rakip savunmacıların üstündeki baskısının Osimhen'in varlığıyla hafifleyeceğini söyleyen Yamal, Nijeryalı golcünün sürekli olarak boş alanlar yaratacağını ve bu sayede hücumda daha üretken bir Barcelona izletebileceklerini belirtti.
EN BÜYÜK PROBLEM BONSERVİSİ
Haberde Osimhen'in Camp Nou'ya transferinin önündeki en büyük engelin bonservis bedeli olacağı, piyasada çok talep görmesi nedeniyle de bu bedelin kulübün ödemeye hazır olduğu 100 milyon euronun üstüne rahatlıkla çıkabileceği ifade edildi.
OSIMHEN İÇİN 5 OYUNCU FEDA EDİLEBİLİR
Nijerya basınından Afrik Foot'un haberinde ise; Barcelona'nın Osimhen transferine kaynak yaratmak amacıyla 5 oyuncusuyla vedalaşabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
PERFORMANSI: 29 MAÇTA 26 GOLLÜK KATKI VERDİ
Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.