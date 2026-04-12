Lamine Yamal, Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi: Barcelona transfere kaynak yaratmak için 5 yıldızıyla vedalaşabilir!

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Victor Osimhen'in adı transferde Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

Liverpool maçında kolunun kırılması nedeniyle ameliyat olan ve bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı golcü, geri dönüş için gün sayarken Afrika ve İspanya basınında hakkında iki sürpriz iddia ortaya atıldı.

"YAMAL, OSIMHEN'İN TRANSFER EDİLMESİNİ İSTEDİ"

Fichajes'in haberine göre; Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı ve yoğun maç takvimi nedeniyle kısa vadede fark yaratacak bir golcü arayışına başlayan Barcelona'da takımın genç süperstarı Lamine Yamal, yönetimden Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.

Rakip savunmacıların üstündeki baskısının Osimhen'in varlığıyla hafifleyeceğini söyleyen Yamal, Nijeryalı golcünün sürekli olarak boş alanlar yaratacağını ve bu sayede hücumda daha üretken bir Barcelona izletebileceklerini belirtti.

EN BÜYÜK PROBLEM BONSERVİSİ

Haberde Osimhen'in Camp Nou'ya transferinin önündeki en büyük engelin bonservis bedeli olacağı, piyasada çok talep görmesi nedeniyle de bu bedelin kulübün ödemeye hazır olduğu 100 milyon euronun üstüne rahatlıkla çıkabileceği ifade edildi.

OSIMHEN İÇİN 5 OYUNCU FEDA EDİLEBİLİR

Nijerya basınından Afrik Foot'un haberinde ise; Barcelona'nın Osimhen transferine kaynak yaratmak amacıyla 5 oyuncusuyla vedalaşabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Jules Koundé'nin satışıyla 80 milyon euroluk bir gelir elde edilebilir, Premier Lig'den birçok talibi var. Ferran Torres zaman zaman kaliteli performanslar sergilese de garanti bir 11 oyuncusundan ziyade rotasyon oyuncusu olarak görülüyor. Ayrılığıyla kadroda büyük bir boşluk bırakmadan 50 milyon euroya yakın bir transfer geliri sağlayabilir. Frenkie de Jong en yüksek maaş alan oyunculardan bir tanesi, yaklaşık 45 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Ayrılığı yalnızca transfer geliri getirmekle kalmayacak, maaş yükü üzerindeki baskıya da hafifletecek. Marc Casadó, takımda yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Ayrılığı hem kendisi hem de kulüp için faydalı olabilir. Kadronun çekirdeği bozulmadan 20 milyon euronun üzerinde bir gelir sağlanabilir. Robert Lewandowski, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belki bonservis bedeli kazanılmayacak ancak yaklaşık 21 milyon euroyu bulan yüksek maaşı nedeniyle ayrılığı yine de mali açıdan çok önemli olacak. Bu anlamda, Polonyalı golcünün ayrılışı dolaylı olarak Osimhen'in transferini finanse etme noktasında oldukça yararlı olabilir.

PERFORMANSI: 29 MAÇTA 26 GOLLÜK KATKI VERDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.