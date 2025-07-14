Lamine Yamal hakkında yasal işlem başlatılacak!

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Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, 13 Temmuz'da 18 yaşına girdi. Performansının yanı sıra daha önce özel hayatı, tatilleri ve saha dışı hayatıyla da gündeme gelen Yamal, 18. yaş doğum günü partisiyle de çok konuşuldu.

"ZİHNİYETİM BANA ÇIKIP KAZANMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yamal, 13 Temmuz'da tarihi bir doğum gününe ulaştıktan sonra Barcelona'nın medya ekibine şunları söyledi: "18 yaşıma girdiğimde, 16 ve 17 yaşlarımda başardığımız her şeyi başarmak istiyorum. Ayrıca, kaçırdığımız Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı da kazanmak istiyorum. İşte kaçırdığım şampiyonluklar bunlar. Zihniyetim bana çıkıp kazanmam gerektiğini söylüyor. Kaç yılım kaldığını düşünmüyorum; şimdi kazanmak istiyorum. Bunu başarmak için her şeyimi vereceğim. Sadece taraftarlara orada olacağımızı, savaşacağımızı ve Şampiyonlar Ligi'nin eve döneceğini söylemek istiyorum. Dünya Kupası da öyle."

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CÜCELERİ ÇALIŞTIRDI

İspanyol futbolcu, düzenlediği doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı gerekçesiyle Lamine Yamal hakkında İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.