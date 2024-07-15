Lamine Yamal, Avrupa Futbol Şampiyonası'na damgasını vurdu! Pele'nin rekorunu eline geçirdi

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e aitti.

EURO 2024'ÜN ASİST KRALI OLDU

Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1'er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı.

17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

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İSPANYA REKORU KIRDI

EURO 2024’ün finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4’üncü kez kazanan ilk ülke oldu. 5’inci kez final oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 4’üncü kez bu kupayı müzesine götüren İspanya daha önce; 1964, 2008 ve 2012’de şampiyon olurken, 1984’te ise ikinci olmuştu.

TURNUVANIN ENLERİ BELLİ OLDU

İspanya’nın zaferle tamamladığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) enler de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü İspanya’dan Rodri alırken, en genç oyuncu ise İspanya’dan Lamine Yamal seçildi. Aynı zamanda İspanya - İngiltere finalinde maçın adamı ödülüne de Nico Williams layık görüldü.Öte yandan 35 yaşındaki Fransız hakem François Letexier, Avrupa Futbol Şampiyonaları’nda final yöneten en genç hakem unvanını aldı.