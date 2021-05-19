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GeriFutbol LaLiga, 19 Mayıs'ı Enes Ünal ve Emre Mor ile kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

LaLiga, 19 Mayıs'ı Enes Ünal ve Emre Mor ile kutladı

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LaLiga, 19 Mayıs'ı Enes Ünal ve Emre Mor ile kutladı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), Getafe'de forma giyen Enes Ünal ve Celta Vigo'da kariyerini sürdüren Emre Mor'un video mesajlarıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

LaLiga'dan paylaşılan videoda Enes Ünal, "Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. Genç sporcularımızın pes etmeden çalışmalarını sürdürmelerini ve rüyalarının peşinde koşmalarını dileriz. Bu sadece futbol değil, bu LaLiga." ifadelerini kullandı.

Emre Mor ise, "Futbol oynarken mutluyum çünkü dış dünyadan gelebilecek sorunları böylelikle unutabiliyorum. Ve futbola küçüklüğümden beri aşığım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

LaLiga, Türk oyuncuların videolu mesajlarını sosyal medya hesaplarından, "19 Mayıs'ın kutlu olsun Türkiye!" başlığıyla paylaştı.

Ayrıca, 19 Mayıs için ligde oynayan genç oyuncuların yer aldığı bir görsel çalışma da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

LaLiga, 19 Mayısı Enes Ünal ve Emre Mor ile kutladı

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