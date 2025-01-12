Lale Orta'dan Erden Timur'a cevap: Elinde kanıt varsa neden sunmadı

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Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, dün akşam TV100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Timur, yöneticiliği döneminde MHK Başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR odasından video izlettiği iddiasıyla ilgili konuştu.

Erden Timur, Ersin Düzen'in "Lale Orta'nın Ali Koç'a bilgi aktardığını söylediniz, bu bilgi size nereden geldi?" şeklindeki sorusuna; "Yanlışa dur diyen insanlar var. Bir MHK Başkanının bir kulüp başkanına kendini açıklaması... Benim bunu yaptığımı kimse söyleyemez mesela." yanıtını verdi.

Programdaki katılımcılardan İbrahim Seten ise konuyla ilgili; "Bana Ali Palabıyık anlattı. VAR odasından görüntü çıkarma olayının olduğunu, görüntüyü yollama işinin olmadığını ama o maçın(Adana Demirspor maçı) görüntüsünün Ali Koç'a izletildiğini söyledi. Yanında da TFF Başkanı varmış." diye bir bilgi verdi.

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LALE ORTA YAYINA MESAJ GÖNDERDİ

MHK eski başkanı Lale Orta, programın sonlarına doğru Ersin Düzen'e konuyla ilgili mesaj gönderdi.

"Ali Koç'a ne görüntü gönderdim ne de seyrettirdim. Bunların hepsi yalan. Hiçbir kulübe herhangi bir görüntü göndermedim. Ben istifa etmedim, sürem doldu, seçim oldu ve başkası atandı. Donk olayında da başka pozisyonlarda da her açıdan gösterilerek kamuoyunun aydınlarılması gerektiği görüşümü yayıncı kuruluşla paylaştım. Kimseye baskı yapmadım. Erden Timur, Etik Kurulu'ndan kınama cezası aldı, kararı Tahkim'e taşıdı ama ceza onandı. Madem elinde kanıt verdı, neden Etik Kurulu'na ve Tahkim'e sunamadı. Ne hakemliğim ne MHK başkanlığım sırasında sayfamda tek bir leke yok. Herkesin etik davranış içinde olmasını bekliyorum."