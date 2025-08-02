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Lakers'tan Doncic'e 165 milyon dolarlık yeni sözleşme!

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#NBA#Luka Doncic#Lakers
Lakerstan Doncice 165 milyon dolarlık yeni sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 23:14

Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Luka Doncic ile nikah tazeledi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız guardı Luka Doncic ile 3 yıllığına 165 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Luka Doncic, gelecek yaz serbest oyuncu statüsüne düşmeden yeni takımıyla uzun vadeli bir gelecek kurmak için Los Angeles Lakers ile 3 yıllığına 165 milyon dolar tutarında maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Doncic'in 2028 yılına kadar Los Angeles'ta kalmasını sağlıyor." denildi.

NBA'de 5 kez All-Star'a seçilen Doncic, 2 Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takas yoluyla Lakers'a katıldıktan sonra oynadığı 28 maçta ortalama 28,2 sayı, 8,1 ribaunt, 7,5 asist ve 1,6 top çalma üretti.

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#NBA#Luka Doncic#Lakers

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