Lakers Suns'a elendi, LeBron James ilk kez ilk turda veda etti! Stephen Curry detayı...

Spor Arena - NBA’de Play - Off Batı Konferansı 1. Tur maçında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'a 4. kez yenilerek sezonu erken tamamladı. Karşılaşmayı Devin Booker’un muhteşem skor performansıyla kazanan Suns, seride durumu 4-2’ye getirdi ve bir üst tura kaldı.

Lakers'ta sakatlığı sebebiyle serinin 5. maçını kaçıran Anthony Davis, bu maçta 5 dakika sahada kalabildi.

HAKKINI TESLİM ETTİ

Phoenix ekibinde 47 sayı - 11 ribaunt - 3 asistlik performansı ile geceye damga vuran ve Play-Off rekoru kıran Devin Booker maçın oyuncusu oldu. Jae Crowder da 18 sayı - 8 ribauntluk katkısıyla Suns adına öne çıkan isimlerden biri oldu.

Lebron James, maçın ardından imzalı formasını Devin Booker'a hediye etti.

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Los Angeles ekibinde LeBron James'in 29 sayı - 9 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi. LeBron James kariyerinde ilk kez play-off’ların ilk turunda elendi.

Basketbolseverler, 2010 yılından bu yana ilk kez LeBron James’in veya Stephen Curry’nin yer almadığı bir NBA finali izleyecek.



Phoenix Suns'ta Devin Booker'dan 8 üçlük isabetiyle gelen 47 sayı Los Angeles Lakers'ın sonunu hazırladı.

İşte o anlar: