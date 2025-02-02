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Lakers, LeBron James'in "triple-double" performansıyla kazandı

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#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James
Lakers, LeBron Jamesin triple-double performansıyla kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:44

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 128-112 yendi.

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NBA'de 9 maç yapıldı. Knicks'e konuk olan Lakers'ta 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle oynayan James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk isim oldu.

Sezonun 28. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Rui Hachimura 21 sayı, 3 ribaunt üretti.

Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te ise Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayı attı.

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THUNDER'DAN KINGS'E 34 SAYI FARK

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı.

Thunder'da Aaron Wiggins 41 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.

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Kings'te ise De'Aaron Fox'un 20 ve Malik Monk'un 19 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Orlando Magic: 113-99

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 132-127

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 104-107

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 144-110

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 103-105

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 98-110

San Antonio Spurs-Miami Heat: 103-105

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 112-128

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-108

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#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James

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