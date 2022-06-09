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Lacazette transferi resmen açıklandı! Arsenal'e 53 milyon euroya gitti, bedelsiz ayrıldı, Fenerbahçe...

#Transfer#Lacazette#Arsenal
Lacazette transferi resmen açıklandı Arsenale 53 milyon euroya gitti, bedelsiz ayrıldı, Fenerbahçe...

Arsenal'da 2017 yılında 53 milyon euro'ya transfer edilen Alexandre Lacazette dönemi sona erdi. İsmi Fenerbahçe ile de sık sık anılan Fransız golcü bedelsiz olarak eski takımına geri döndü.

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2017 yazında Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Alexandre Lacazette, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı ve eski takımı Lyon'a geri döndü.

Lyon'dan yapılan açıklamada 31 yaşındaki Fransız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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Futbola Lyon altyapısında başlayan Lacazetta, yaptığı çıkış sonrası 2017 yazında 53 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olmuştu.

Arsenal formasıyla toplam 206 maça çıkan Lacazette 71 gol atıp 36 asist yaptı. Lyon'daki ilk döneminde 275 maça çıkan Fransız yıldız, 129 gol atıp 43 asist yapmıştı.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Arsenal'den ayrılan Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe için Lacazette'in ismi de sıklıkla transfer haberlerinde geçmiş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

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Lacazette transferi resmen açıklandı Arsenale 53 milyon euroya gitti, bedelsiz ayrıldı, Fenerbahçe...

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#Transfer#Lacazette#Arsenal

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