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GeriFutbol Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 22:56 | Son Güncelleme:

Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi

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Lacazette, Mesut Özil'e başarı diledi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, eski takım arkadaşı Mesut Özil'e Fenerbahçe'deki yeni kariyerinde başarı diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Seninle oynamak ve özellikle Arsenal'deki son asistini gole çevirmek benim için zevkti. Yeni kulübünde başarılar, senin gibi bir 10 numaraya sahip oldukları için şanslılar." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e 2017 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Lacazette, Mesut Özil ile üç sezon birlikte forma giymişti.

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