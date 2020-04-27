MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLa Liga'ya Sağlık Bakanı engeli
GeriFutbol La Liga'ya Sağlık Bakanı engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

La Liga'ya Sağlık Bakanı engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
La Liga'ya Sağlık Bakanı engeli
Abone Olgoogle-news

Korona virüs nedeniyle 12 Mart'tan bu yana askıya alınan La Liga'nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine İspanya Sağlık Bakanı karşı çıktı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga'nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı.

12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle