La Liga’nın zirvesinde dev mücadele! Atletico Madrid’in Barcelona’yı ağırladığı maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Atletico Madrid'in Barcelona'yı Metropolitano Stadı'nda ağırlayacağı mücadele bu akşam 23.00'de başlayacak.

La Liga'da geçen hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid’in arkasında 2. sırada yer alıyor.

Atletico Madrid ise son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

ÖNE ÇIKAN İSTATİSİKLER

Atletico Madrid’in iç sahada Barcelona ile oynadığı son 5 lig maçında karşılıklı goller olmadı.

Barcelona deplasmanda oynadığı son 10 deplasman maçında 9 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Atletico Madrid bu sezon iç sahada oynadığı 20 resmi maçta sadece Lille’e kaybetti.

MİSLİ YAZARI ALPER ÖCAL’IN YORUMU

Atletico Madrid hafta arası Real Madrid’e karşı yaşadığı Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığının ardından ligdeki hedefi için hayati bir Barcelona maçına çıkıyor. Correa'nın cezası var, Koke’nin durumu belirsiz. Barcelona ise La Liga'da lider konumda ve son haftalarda formda. Hansi Flick’in ekibi, Benfica’yı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline pek yorulmadan yükseldi. Barcelona topladığı 30 puanla ligin en iyi deplasman takımı. Atletico Madrid hafta arası yoruldu ama çok iyi savundu, Barcelona maçında da tempoyu düşürdükleri sürece şansları var. Ben ilk yarıda 1'den fazla gol göreceğimizi sanmıyorum.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28’i Barcelona galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Atletico Madrid’in galibiyetine 2.77 yerine 2.85, beraberliğe ise 3.19 yerine 3.37 oran veriliyor. Barcelona’nın galibiyetinin oranı ise 1.94 yerine 1.99 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Atletico Madrid’de Koke dışında başka sakatlık bulunmuyor.

Barcelona’da ise sezonu kapatan Marca Bernal ile Ter Stegen Madrid ekibi karşısında forma giyemeyecek.

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TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…