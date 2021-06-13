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Spor Arena
Haber Giriş: 13.06.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptı

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La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptı

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Milan'la olan sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'na teklifte bulundu.

İtalya basının yer alan habere göre, bir dönem Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da formasını giydiği Atletico Madrid, Milan'la henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu'na teklifte bulundu.

Milli futbolcuya yıllık 3 milyon avro ücret öneren Atletico, imza parası olarak da 3 milyon avro teklifte bulundu.

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Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon avroluk yeni bir sözleşme önerse de 27 yaşındaki orta saha oyuncusu henüz teklifi kabul etmiş değil.

İddiaya göre Çalhanoğlu, Madrid'e taşınmaktansa İtalya'da kalıp teklifleri değerlendirmek istiyor.

GALATASARAY, JUVENTUS VE ARSENAL İLE DE ANILDI

İsmi birçok dev kulüple anılan Hakan Çalhanoğlu için Süper Lig'den Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilirken İtalya'da Juventus ve Premier Lig'den Arsenal'in radarında da olduğu belirtiliyor.

2017'DEN BERİ MILAN'DA

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon Euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Hakan, 7 gol atıp 11 de asist yaptı.

La Liganın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğluna teklif yaptı

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