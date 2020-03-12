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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

La Liga'dan koronavirus kararı!

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La Liga'dan koronavirus kararı!
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İspanya'da La Liga ve La Liga 2'de bütün maçlar en az iki haftalığına durduruldu.

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı. İspanya La Liga yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. ligde önümüzdeki iki hafta maç oynanmayacağı, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilerek daha net bir kararın ileri zamanda verileceği belirtildi.

La Ligadan koronavirus kararı

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