La Liga'da şampiyon Barcelona! Derbiyi iki golle kazandı, 28. kez mutlu sona ulaştı

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La Liga'da şampiyon Barcelona! Ligin 36. haftasında oynanan Katalan derbisinde Espanyol'u 1-0 mağlup eden Barcelona, 28. La Liga şampiyonluğunu ilan etti.

Hansi Flick'in öğrencilerine galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin kaydetti.

Evindeki derbiyi kaybeden Espanyol ise 80. dakikada Cabrera'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

2 HAFTA KALA İLAN ETTİ

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 85 yaptı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid ise 78 puanla ikinci sırada kaldı. Espanyol 39 puanla 16. sırada bulunuyor.

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İLK SEZONDA 3 KUPA

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ilk sezonunda Supercopa ve Copa del Rey'in ardından La Liga şampiyonluğunu da elde ederek üçüncü kupasını kazandı.

STAT DIŞINDA OLAY

Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi.

Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.