La Liga'da hayal kırıklığı yaşayan Barcelona, Napoli karşısında! Kazanırlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

BARCELONA

- İspanya La Liga'da hayal kırıklığı yaratıp şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, San Paolo'da 25 Şubat'ta oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşına 4 eksikle çıkacak.

- Busquets ve Vidal cezalı. Dembele henüz iyileşmedi, Umtiti sakat.

- Orta sahadaki önemli eksikler sonrası Barça'nın "Roberto, Rakitic ve De Jong" üçlüsüyle maça başlaması bekleniyor. Griezmann ve Messi sarı kart cezası sınırında.

- Kaçan lig şampiyonluğu sonrası takıma ağır eleştirilerde bulunan Lionel Messi, Napoli maçı öncesinde; "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak ligdeki performansımızın üzerine çıkmalıyız yoksa Napoli maçını da kaybedip eleniriz.." dedi.

NAPOLI

- İtalya Kupası'nı kazanan ancak Serie A'da 7. sırada kalan Napoli'de, kritik rövanş öncesi Insigne'nin maça yetişmesi için sağlık ekibi seferber olmuş durumda.

- Hafif sakatlığı bulunan Maksimovic, İtalya'ya giden kafilede yer aldı. Onun da durumu maç saati netlik kazanacak.

- TD Gennaro Gattuso, basın toplantısında, "Barcelona'ya karşı oynamak Everest'e tırmanmak gibi..." benzetmesi yaparken, Insigne için de "Takımla birlikte son çalışmada yer aldı, durumuna maç saati bakacağız..." bilgisini verdi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 5 maçının 4'ünü kazandı. (1 mağlubiyet)

- Napoli son 7 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 10 gol atarken, Napoli 7 maçta 12 gol kaydetti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona Kazanır" oldu!

%56'lık kesim İtalya'daki ilk maçtan 1-1'le dönen Katalan devinin Camp Nou'da kazanmasına güveniyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi Son 16 turundaki en özel anları! Hatırlayalım...