×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

La Liga'da gol krallığı yarışı veren Vedat Muriqi'den Barcelona'ya olay yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#Vedat Muriqi#La Liga
La Ligada gol krallığı yarışı veren Vedat Muriqiden Barcelonaya olay yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 10:18

Mallorca formasıyla La Liga'da gol krallığı yarışı veren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, bugün karşı karşıya gelecekleri Barcelona'nın kendisi hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında lider Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Barcelona sosyal medya hesabından paylaşılan bir Lewandowski fotoğrafına 'Lewy, Muriqi'ye karşı' notu düşüldü.

Gözden KaçmasınEn Nesyri, Arabistandaki ilk maçında şoke etti 90 dakika oynadı ama...En Nesyri, Arabistan'daki ilk maçında şoke etti! 90 dakika oynadı ama...Haberi görüntüle

Gol krallığı yarışında 22 gollü Kylian Mbappe'nin ardından 15 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, Barcelona'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Lewy ile rekabet edebilecek çok az forvet var... Ve ben onlardan biri değilim. Ama teşekkürler." yanıtını verdi.

Kosovalı golcünün bu esprili yanıtı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yanıt aldı.

La Ligada gol krallığı yarışı veren Vedat Muriqiden Barcelonaya olay yanıt

BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Haberin Devamı

Barcelona ile Mallorca, bu akşam TSİ 18.15'te Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Barcelona 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, Mallorca ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Vedat Muriqi#La Liga

BAKMADAN GEÇME!