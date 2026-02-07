La Liga'da gol krallığı yarışı veren Vedat Muriqi'den Barcelona'ya olay yanıt!

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında lider Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde Barcelona sosyal medya hesabından paylaşılan bir Lewandowski fotoğrafına 'Lewy, Muriqi'ye karşı' notu düşüldü.

Gol krallığı yarışında 22 gollü Kylian Mbappe'nin ardından 15 golle ikinci sırada yer alan Vedat Muriqi, Barcelona'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Lewy ile rekabet edebilecek çok az forvet var... Ve ben onlardan biri değilim. Ama teşekkürler." yanıtını verdi.

Kosovalı golcünün bu esprili yanıtı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yanıt aldı.

BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Barcelona ile Mallorca, bu akşam TSİ 18.15'te Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Barcelona 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, Mallorca ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor.