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La Liga'da Enes Ünal fırtınası sürüyor! Atletico'ya 2 gol attı ama puana yetmedi

#Enes Ünal#Getafe#Atletico Madrid
La Ligada Enes Ünal fırtınası sürüyor Atleticoya 2 gol attı ama puana yetmedi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olduğu maçta milli futbolcumuz Enes Ünal, 2 gol birden kaydetti.

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Metropolitano'da müsabakada karşılıklı gollere sahne olurken 2 penaltı atışını gole çeviren Enes Ünal, Getafe formasıyla bu sezonki 11. golünü kaydetti.

Müsabakada Atletico Madrid'in gollerini 19 ve 45'te Angel Correa, 27'de Cunha, 89'da Hermosa kaydetti.

Getafe'nin golleri ise 30'da Mayoral, 37 ve 42'de penaltıdan Enes Ünal'dan geldi.

Attığı gollerle son 13 maçta 11. golüne imza atan Enes, müsabakanın 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sezon Getafe'nin gol yükünü çeken oyuncuların başında gelen Enes Ünal, İspanyol ekinini ligde attığı gollerin yüzde 47'sine doğrudan katkı verdi.

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#Enes Ünal#Getafe#Atletico Madrid

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