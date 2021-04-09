La Liga'da El Clasico heyecanı yarın D-Smart'ta

Real Madrid'in ev sahipliğinde Alfredo di Stefano Stadı'nda yapılacak 30. hafta karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.

Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

- Gözler Messi'de olacak



El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.

Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

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