La Liga'da Atletico Madrid şampiyonluğa ulaştı!

La Liga'da Real Madrid ve Barcelona ile kıran kıran bir şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, son haftada zafere ulaştı.

La Liga'nın son haftasında Valladolid'e konuk olan Atletico, geriye düştüğü maçta rakibini 57'de Correa ve 67'de Luis Suarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Atletico, Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid'in 2 puan önünde zafere ulaştı.

EN GOLCÜ İSİM SUAREZ

Barcelona'da istenmediği için olaylı bir şekilde ayrılan ve Juventus'un kapısından dönen Luis Suarez, Atletico Madrid formasıyla ligde çıktığı 32 maçta 21 gol atıp 3 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.