La Liga ve Bundesliga maçları D-Smart ve D-Smart go'da!

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak.

Yayın programı ise şu şekilde:

-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI

9 HAZİRAN SALI

21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA

21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)

-LA LIGA YAYIN PROGRAMI

28.HAFTA

11 HAZİRAN PERŞEMBE

23.00 Sevilla-Real Betis (SPOR SMART)

12 HAZİRAN CUMA

20:30 Granada-Getafe (SPOR SMART)

23.00 Valencia-Levante (SPOR SMART)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)

18.00 Celta-Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)

20:30 Leganes-Valladolid (SPOR SMART)

23:00 Mallorca-Barcelona (SPOR SMART)

14 HAZİRAN PAZAR

15:00 A.Bilbao-A.Madrid (SPOR SMART)

20:30 R.Madrid-Eibar (SPOR SMART)

23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)

D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;

S-SPORT CANLI MAÇLARI

12 HAZİRAN CUMA

19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)

16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)

14 HAZİRAN PAZAR

14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)