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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 18:54,Son Güncelleme:

La Liga ve Bundesliga maçları D-Smart ve D-Smart go'da!

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La Liga ve Bundesliga maçları D-Smart ve D-Smart go'da!
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Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak. 
Yayın programı ise şu şekilde: 

-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI

9 HAZİRAN SALI  
21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA
21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)

-LA LIGA YAYIN PROGRAMI

28.HAFTA

11 HAZİRAN PERŞEMBE 
23.00 Sevilla-Real Betis (SPOR SMART)

12 HAZİRAN CUMA 

20:30 Granada-Getafe (SPOR SMART)
23.00 Valencia-Levante (SPOR SMART)

13 HAZİRAN CUMARTESİ 

15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)
18.00 Celta-Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)
20:30 Leganes-Valladolid (SPOR SMART)
23:00 Mallorca-Barcelona (SPOR SMART)

14 HAZİRAN PAZAR 

15:00 A.Bilbao-A.Madrid (SPOR SMART)
20:30 R.Madrid-Eibar (SPOR SMART)
23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)

D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;

S-SPORT CANLI MAÇLARI

12 HAZİRAN CUMA
19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)
16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)
14 HAZİRAN PAZAR
14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)

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