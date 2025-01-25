LA LİGA MAÇI CANLI İZLE: Valladolid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

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Real Madrid ve Real Valladolid, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 21. haftada kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Salzburg maçından galibiyetle dönen eflatun beyazlı ekip, deplasmandan da puanla ayrılmak istiyor. Valladolid puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. İşte Valladolid Real Madrid maçı canlı yayın bilgisi...

VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ve Valladolid, La Liga 21. hafta maçında bu akşam (25 Ocak) karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen mücadele saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Salzbur mücadelesinde ikinci yarıda sahaya çıkan Arda Güler'in Valladolid deplasmanında yedekler arasında olması bekleniyor.