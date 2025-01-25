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LA LİGA MAÇI CANLI İZLE: Valladolid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

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#Valladolid#Real Madrid#La Liga
LA LİGA MAÇI CANLI İZLE: Valladolid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 13:13

Real Madrid, La Liga 21. haftada Real Valladolid ile karşılaşacak. Puan tablosunda lider konumda olan eflatun beyazlık ekip, rakibi karşısında 3 puanı daha hanesine eklemek istiyor. Valladolid ise bu sezon beklentileri karşılayamadı. Önceki müsabakalardan da galibiyetle ayrılan Real Madrid yine sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Diğer taraftan gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid maçı ne zaman? Valladolid-Real Madrid maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Real Madrid ve Real Valladolid, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 21. haftada kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Salzburg maçından galibiyetle dönen eflatun beyazlı ekip, deplasmandan da puanla ayrılmak istiyor. Valladolid puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. İşte Valladolid Real Madrid maçı canlı yayın bilgisi...

VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ve Valladolid, La Liga 21. hafta maçında bu akşam (25 Ocak) karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen mücadele saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Salzbur mücadelesinde ikinci yarıda sahaya çıkan Arda Güler'in Valladolid deplasmanında yedekler arasında olması bekleniyor.

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#Valladolid#Real Madrid#La Liga

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