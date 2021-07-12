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GeriFutbol La Liga devi Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

La Liga devi Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etti

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La Liga devi Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, De Paul'un bonservis bedeli konusunda İtalya temsilcisi Udinese ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, son şampiyon Atletico Madrid, bu transfer için 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Arjantin Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki Rodrigo de Paul, geçen sezon Udinese formasıyla 38 karşılaşmada 9 kez ağları sarsmıştı.

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