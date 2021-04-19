Fransa Ligi ve İspanya La Liga, Avrupa Süper Ligi'ne karşı!

LaLiga tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa'da elit ve ayrımcı bir lig kurulması girişimi, ulusal ve Avrupa futbol ekosisteminin temel taşları olan açık rekabet ve sportif liyakat ilkelerine saldırıdır." denildi.



Avrupa'da mevcut durumda herhangi bir kulübün taraftarlarının, Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele etme hayali kurabildiğini vurgulayan LaLiga, 12 kulübün önerdiği Avrupa Süper Ligi'nin "bu rüyayı sonlandırdığını, Avrupa futbolunun zirvesinin kapılarını kapattığını ve sadece bir elit kısmın girmesine olanak sağladığını" kaydetti.



İspanyol futbolunun çıkarlarını, bütününü savunmak için tüm argümanlarını kullanacağını açıklayan LaLiga, "Avrupa'daki bu yeni turnuva, egoist ve zengini daha zengin yapmaktan başka bir girişim değildir. Tüm oyunun çekiciliğini zayıflatacak, LaLiga'nın ve onu oluşturan kulüpler ile tüm futbol ekosisteminin yakın geleceği üzerinde derinden zarar verici bir etki yaratacaktır." görüşünü savundu.



Diğer yandan LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpleri "bencillik, dayanışma eksikliği ve elit olmakla" eleştirerek, "UEFA ile birlikte gerekli cevabı vereceklerini" yazdı.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU VE FRANSA FUTBOL LİGİ AÇIKLAMA YAPTI

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP); İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı.



LFP'den yapılan açıklamada, "Bir oligarşinin egemenlik hayalleri, Avrupa sisteminin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa sistemi, futbolun bu kıtada görülmemiş şekilde gelişmesine izin verdi." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, FFF ve LFP'nin UEFA'nın yanında yer alarak Avrupa futbolunun tüm piramidini tehdit eden Süper Lig girişimine karşı olduğu belirtildi.

Süper Lig girişiminin hayata geçmesi durumunda liyakate dayalı sisteme son vereceğinin ifade edildiği açıklamada, yerel şampiyonaların futbolun gelişmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

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