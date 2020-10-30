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GeriFutbol LA Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

LA Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi!

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LA Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi!
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollar ayrıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Guillermo Barros Schelotto'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Dominic Kinnear'ın yöneteceği belirtildi.

Ülkesinde Lanus ve Boca Juniors ile İtalya'da Palermo'yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019'da Los Angeles Galaxy'nin başına geçmişti.

Barros Schelotto yönetimindeki Los Angeles Galaxy, Batı Konferansı'nda 19 maçta elde ettiği 18 puanla son sırada yer aldı.

 

LA Galaxyde Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi

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