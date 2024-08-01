La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir maçı şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı canlı izle!

Haberin Devamı

Başakşehir ve San Marino ekibi La Fiorita rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi, evinde oynadığı ilk maçta rakibini 6-1 mağlup etti. Başakşehir, bu karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 26. deplasman maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. İşte La Fiorita-Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

LA FİORİTA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Fiorita ve Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş mücadelesinde bugün (1 Ağustos Perşembe) karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını verecek.

Haberin Devamı

Saat 21.45’te oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.