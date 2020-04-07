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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 23:53,Son Güncelleme:/

La Casa de Papel Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

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La Casa de Papel Helsinki'sinden İstanbul yanıtı
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Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan soruya İstanbul cevabını verdi.

Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.

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