La Casa de Papel Helsinki'sinden İstanbul yanıtı
Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan soruya İstanbul cevabını verdi.
Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.
Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020
😃 Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle