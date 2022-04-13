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Kyrie yıldızlaştı, Brooklyn play-off'a kaldı! Cedi Osman'ın son şansı...

#NBA#Brooklyn Nets#Cedi Osman
Kyrie yıldızlaştı, Brooklyn play-offa kaldı Cedi Osmanın son şansı...

NBA'de normal sezonun ardından play-in heyecanı başladı. Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Brooklyn Nets, 8. sıradaki Cleveland Cavaliers'ı yenerek adını play-off'a yazdırdı.

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NBA'de normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı başladı. Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Brooklyn Nets, 8. sıradaki Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya geldi. Maçı 115-108 kazanan Nets adını play-off'a yazdırdı. Kyrie Irving mücadeleyi 34 sayı, 3 ribaunt ve 12 asistle; Kevin Durant ise 25 sayı, 5 ribaunt ve 11 asistle oynadı.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 21 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Darius Garland'in 34 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Cavaliers bir kez daha play-in maçı oynayacak

Play-in formatı gereğinde 7-8 maçını kaybeden Cleveland Cavaliers, 9-10 maçının galibiyle son bir maç yapacak. O maçı kazanan Doğu'da play-off'a giren son takım olacak. 9. sıradaki Atlanta Hawks ile 10 sıradaki Charlotte Hornets, Cleveland'ın rakibi olmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.

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Clippers'ı deviren Timberwolves play-off'ta

Batı Konferansı 7-8 play-in maçında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenerek play-off'a kaldı. Timberwolves'ta Anthony Edwards 10, D'Angelo Russell 29 sayıyla oynadı. Clippers'ta Paul George'un 34 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Los Angeles Clippers, play-off'a kalma yolunda son maçı, New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs maçının galibiyiyle oynayacak.

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#NBA#Brooklyn Nets#Cedi Osman

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