Kylian Mbappe'den Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'ye övgüler: 'Sahada dört kişi adına koşuyor!'

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Kylian Mbappe, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler söyledi.

Fransız oyuncusunun açıklamaları şu şekilde oldu:

"OYUNU MÜTHİŞ OKUYOR"

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"Hâlâ burada olması inanılmaz! Kante çok nadir rastlanan bir çekingenliğe sahip. Nadir! Aynı zamanda milli takımda kendine bir sığınak buldu. Sahada dört kişi adına koşuyor. İnsanlar onun sadece koştuğunu sanıyor. Ama mesele yalnızca bu değil. Evet, çok koşuyor. Fakat doğru koşuyor. Koşup da hiçbir top kazanamayan oyuncular tanıyorum.

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O ise koşuyor ve oyunu müthiş okuyor; sahip olduğu futbol zekâsı sayesinde her şeyi önceden tahmin edebiliyor. Bu gerçekten olağanüstü. Zaman geçiyor ama oyununda yaşlandığına dair hiçbir belirti görmüyorum. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor. (gülüyor) O biraz daha devam edebilir."