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Kylian Mbappe'den Fenerbahçe'nin yıldızı Kante'ye övgüler: 'Sahada dört kişi adına koşuyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Fransa Milli Takımı#Kylian Mbappe#N'golo Kante
Kylian Mbappeden Fenerbahçenin yıldızı Kanteye övgüler: Sahada dört kişi adına koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 13:45

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu N'Golo Kante hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kylian Mbappe, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler söyledi.

Fransız oyuncusunun açıklamaları şu şekilde oldu:

"OYUNU MÜTHİŞ OKUYOR"

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"Hâlâ burada olması inanılmaz! Kante çok nadir rastlanan bir çekingenliğe sahip. Nadir! Aynı zamanda milli takımda kendine bir sığınak buldu. Sahada dört kişi adına koşuyor. İnsanlar onun sadece koştuğunu sanıyor. Ama mesele yalnızca bu değil. Evet, çok koşuyor. Fakat doğru koşuyor. Koşup da hiçbir top kazanamayan oyuncular tanıyorum.

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O ise koşuyor ve oyunu müthiş okuyor; sahip olduğu futbol zekâsı sayesinde her şeyi önceden tahmin edebiliyor. Bu gerçekten olağanüstü. Zaman geçiyor ama oyununda yaşlandığına dair hiçbir belirti görmüyorum. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor. (gülüyor) O biraz daha devam edebilir."

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#Fransa Milli Takımı#Kylian Mbappe#N'golo Kante

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