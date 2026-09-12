Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü: 'Çok yüksek seviyelere ulaşabilir!'

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, France Football'a verdiği röportajda genç oyuncular arasında beğendiği isimleri açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Arda Güler'e de değindi.

Mbappe'nin açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"BENCE BU YIL FARKLI ŞEYLER BAŞARDIM"

“Ballon d'Or'un Messi ve Ronaldo dönemlerinde olduğu gibi, farklı bir oyuncuya verilmesi gerektiğini hep düşünmüşümdür. Bu ödül asla sıradan oyunculara değil, farklı oyunculara verilir. Ve bence bu yıl farklı şeyler başardım, bu yüzden kazanabileceğime inanıyorum.

"BEN KENDİMİ FARKLI BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

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“Ben 100 yaşıma kadar futbol oynamak isterdim ancak akıllı olmalı ve artık devam edemediğin zamanı bilmelisin. Messi'nin bunu düşünmesine gerek kalmadı çünkü hâlâ oynayabiliyor. Sonuçta Messi, Messi'dir. Ben kendimi farklı bir oyuncu olarak görüyorum. Ama o, farklı oyuncular arasında bile farklı bir oyuncu.”

"REAL MADRİD'DE OLMAK BİR AYRICALIK"

Geçen sezon, taraftarların protestoları ve Mourinho'nun Real Madrid'e gelişi hakkında da konuşan Mbappé, “Her sezon insana bir şeyler öğretiyor, özellikle de kazanamadığınızda. Real Madrid'de olmak bir ayrıcalık ve bu sezon daha iyi olmak için neleri geliştirmemiz gerektiği konusunda bir ders niteliğinde.” dedi.

"İNSANLAR EGOYU HER ZAMAN YILDIZ OYUNCULARLA İLİŞKİLENDİRİYOR"

“Bütün soyunma odalarında ego vardır, yıldız oyuncuların olmadığı takımlarda bile. İnsanlar egoyu her zaman yıldız oyuncularla ilişkilendiriyor. Oysa fotoğraf veya imza bile istemeyen, ancak egosu çok büyük olan oyuncular gördüm. Birçok insanın egosu var ve bu sadece oyuncular için geçerli değil. Islıklanmak mı? Bunlar olur. Orada birçok oyuncu ıslıklandı. İmza attığınızda neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Onları anlıyorum.”

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Mourinho hakkında ise Mbappe, “Çok zeki. Beni etkiledi, ne yaptığını ve nereye gittiğini bildiği belli. Oyuncular için takip edecekleri bir yönün olması önemli. Bana ‘gol at’ dedi.” ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER ÇOK YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞABİLİR"

Mbappe, genç oyuncular arasında beğendiği isimleri de sıraladı:

“Birçok oyuncuya ilham veriyorum. Bana da birçok oyuncu ilham verdi, hatta benden daha az güçlü olduğunu düşündüğüm bazı oyuncular bile. Şu anda kimi beğeniyorum? Gençler arasında Lamine Yamal. Her şeye sahip. Estevao'yu beğeniyorum, özel bir yaratıcılığı var. Arda Güler çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Endrick'in potansiyeli var, bir golcü. Zaire-Emery ve Doue de harika kariyerlere sahip olacak.”

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"YILLARDIR NELER YAPABİLDİĞİMİ HERKES BİLİYOR"

“Beni çok eleştiriyorlar ama bu, elit seviyede olan birinin hayatı. Santrfor her zaman mercek altındadır. Yıllardır neler yapabildiğimi herkes biliyor. Bu nedenle artık yaptıklarıma değil, yapmadıklarıma bakılıyor. Futbol gol atmak ve rakipten bir gol fazla atmaktır. Gol atmak en zor ve en değerli şeydir. Gol atan bir oyuncu hiçbir zaman takım içerisinde sorun olmaz.”