Kylian Mbappe'den Arda Güler için övgü dolu sözler: 'İnanılmaz bir yetenek! Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız'

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün akşam konuk olduğu Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup ederken Kylian Mbappe yaptığı hat-trick ile maça damgasını vurdu. Fransız forvetin attığı üçüncü golde ise asist milli futbolcumuz Arda Güler'den geldi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mbappe, Arda Güler'den övgüyle bahsederken genç futbolcunun kulüp için çok değerli olduğuna da değindi.

Mbappe'nin açıklamaları şu şekilde:

"Aramızda iyi bir bağ var. İnanılmaz bir yeteneğe sahip, çok kaliteli bir genç oyuncu. Takım için en iyi performansını göstermesi için ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son dönemde çok iyi oynuyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslı ve mutluyuz."

PERFORMANSI: 9 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Real Madrid'de bu sezon 9 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 655 dakikaya 3 gol - 4 asist sığdırarak takımına toplamda 7 gollük doğrudan katkı sağladı.

Genç futbolcu sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda da 6 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.